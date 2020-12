Cidades Colisão entre motocicletas mata homem em Goiânia Vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital

Um homem morreu em um acidente envolvendo duas motocicletas, na noite desta quarta-feira (30), no cruzamento das avenidas Gyn 20 com a Gercina Borges Teixeira, no Parque Eldorado Oeste, em Goiânia. Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), Martiliano Ribeiro de Morais conduzia a motocicleta e trafegava pela avenida no sentid...