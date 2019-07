Cidades Colisão entre motocicletas deixam cinco feridos em Anápolis Acidentes aconteceram na GO-330, no Distrito Agroindustrial do município

Cinco pessoas ficaram feridas em dois acidentes envolvendo motocicletas em um intervalo de 30 minutos e no mesmo local, no fim da madrugada desta quarta-feira (24), na GO-330, no Distrito Agroindustrial de Anápolis, na região Central do Estado. O primeiro acidente foi uma colisão entre duas motocicletas e deixou três pessoas ficaram feridas, uma delas sofreu uma fr...