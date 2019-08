Cidades Colisão entre motocicleta e caminhonete mata homem em Goiânia; veja vídeo Simão Carlos Lima de Almeida, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Um motociclista de 25 anos morreu em um acidente, na noite deste domingo (18), no setor São Francisco, em Goiânia. Simão Carlos Lima de Almeida seguia pela Rua Havaí, que é uma via preferencial. Uma caminhonete que vinha pela Rua Rocha Pombo ignorou o sinal de “pare” e bateu contra o homem no cruzamento com as duas vias. Um circuito de câmeras registrou o momento e...