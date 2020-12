Cidades Colisão entre motocicleta e ônibus deixa dois feridos em Goiânia As vítimas, um homem e uma mulher, foram socorridos e levados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira

Duas pessoas ficaram feridas, na manhã desta segunda-feira (14), após uma colisão envolvendo uma motocicleta e um ônibus, na Rua 3, esquina com Avenida Efraim de Morais, no Setor Santos Dumont, em Goiânia, próximo do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher de aproximadamente 42 anos, que es...