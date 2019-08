Cidades Colisão entre carros mata casal em Anápolis Vítimas estavam em um dos veículos quando o motorista tentou cruzar a rodovia, mas bateu na lateral de outro automóvel

Uma batida entre dois carros matou um casal, de aproximadamente 40 anos e ainda não identificado, na noite desta segunda-feira (12), no KM-437 da BR-414, em Anápolis, na região Central do Estado. As vítimas estavam em um GM Monza quando o motorista tentou cruzar a rodovia, mas bateu na lateral do VW Gol. Por conta da força da batida, o casal não resistiu aos ferime...