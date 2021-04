Cidades Colisão entre carros deixa quatro feridos na GO-469 Uma das vítimas ficou presa entre as ferragens

Uma pessoa ficou presa entre as ferragens e outras três feridas, nesta quinta-feira (2), após uma colisão envolvendo dois carros no quilômetro três, na GO-469, entre Trindade e Goianira, na região metropolitana da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas dentre elas, a que estava presa às ferragens do veículo. Ela foi imobilizada e levada...