Cidades Colisão entre carros deixa o trânsito lento no Setor Coimbra, em Goiânia Veículos envolvidos no acidente permanecem na pista

Uma colisão envolvendo dois carros de motoristas por aplicativo deixa, na manhã desta terça-feira (28), o trânsito lento na Avenida Castelo Branco, no setor Coimbra, para quem vai sentido Campinas, na capital Os veículos envolvidos no acidente estão no meio da pista, mas não houve feridos. A orientação é que os motoristas procurem rotas alternativas até que os car...