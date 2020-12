Cidades Colisão entre carros complica o trânsito no Jardim América, em Goiânia Os veículos permanecem no local e isso deixa o fluxo lento na via

Uma batida entre dois carros, na manhã desta sexta-feira (18) complica o trânsito na Rua C-173 na altura da quadra 402, no Jardim América, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítima em estado grave, ninguém se feriu. No entanto, uma motorista deu crise nervosa e os bombeiros estão prestando atendimento a ela. Os veículos ainda estão no local e por is...