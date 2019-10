Cidades Colisão entre carros complica o trânsito no Jardim América, em Goiânia Veículos estão parados na via e atrapalham os motoristas que passam pelo local

A Avenida T-63 com a Rua C-107, no Jardim América, está parcialmente interditada, na manhã desta quarta-feira (9), no sentido da Praça Nova Suíça devido uma batida entre dois carros. Não houve sem feridos. Os veículos ainda estão parados na via e atrapalham os motoristas que passam pelo local. Outro acidente entre um carro e uma motocicleta também complica o trân...