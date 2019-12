Cidades Colisão entre carro e motocicleta mata mulher em Pirenópolis Com o impacto, a vítima, que estava na garupa, foi jogada na rodovia e não resistiu aos ferimentos

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta matou uma mulher, na tarde desta terça-feira (31), em Pirenópolis, a 120 quilômetros de Goiânia. As informações preliminares são de que o veículo não teria respeitado o sinal de pare no trevo da cidade e acabou atingindo a motocicleta. Com o impacto, a vítima, que estava na garupa, foi jogada na rodovia e morreu. O mari...