Cidades Colisão entre carro e motocicleta deixa o trânsito lento na Avenida T-1, em Goiânia Motociclista de 20 anos ficou ferido e é atendido no local

Uma batida entre um carro e uma motocicleta deixa o caminho complicado para os motoristas que passam pela Avenida T-1, no setor Bueno, próximo a T-8, em Goiânia. A lentidão é para quem segue sentido a Avenida Perimetral. O motociclista de 20 anos sofreu lesões no braço e é socorrido no local. A orientação para os motoristas é de que procurem rotas alternativas para e...