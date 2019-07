Cidades Colisão entre carro e motocicleta deixa idoso de 72 anos ferido em Goiânia Vítima pilotava a motocicleta quando bateu no veículo de passeio e caiu

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um idoso de 72 anos ferido, na manhã deste sábado (6), na Avenida Itália, no Jardim Europa, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima pilotava uma motocicleta quando bateu no veículo de passeio e caiu. O motociclista sofreu ferimentos nas pernas e nos braços e sentia fortes dores nas costas. Ele foi so...