Cidades Colisão entre carro e caminhão mata dois na zona rural de Jaraguá Com a batida, os veículos caíram em uma ribanceira às margens da rodovia

Duas pessoas morreram, na tarde desta quinta-feira (3), após uma batida entre um carro e um caminhão na BR-153, próximo à entrada da BR-070, na zona Rural de Jaraguá. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente e acabaram caindo em uma ribanceira às margens da rodovia e os dois ocupantes do carro ficaram presos às ferragens do veículo. Após o resg...