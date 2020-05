Cidades Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia Vítima estava sem o cinto de segurança e foi arremessada para fora do veículo de passeio depois da batida

O passageiro de um carro morreu após uma batida contra um caminhão, no fim da madrugada desta quarta-feira (6), na Avenida Perimetral Norte, no setor Goiânia II, na Capital. A vítima estava sem o cinto de segurança e foi arremessada para fora do veículo de passeio depois da colisão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro sofreu alguma...