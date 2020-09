Cidades Colisão entre carro e caminhão deixa um ferido em Goiás Acidente aconteceu entre Trindade e o Distrito de Santa Maria

Uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, na noite deste domingo (13), na GO-050, entre Trindade e o Distrito de Santa Maria. Parte do carro ficou embaixo da carroceria do caminhão. Os bombeiros utilizaram equipamentos de resgate para retirar o condutor do veículo. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hosp...