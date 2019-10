Cidades Colisão entre carro e caminhão deixa sargento gravemente ferido em Pontalina Vítima foi levada em estado gravíssimo para o Hugo, em Goiânia

Um sargento da Polícia Militar ficou ferido em um acidente na manhã desta sexta-feira (18) na GO-214, em Pontalina, na região Sul do Estado. De acordo com a polícia, um caminhão e o carro onde estava o sargento bateram na rodovia. Com o impacto da colisão, a vítima chegou a ficar presa às ferragens. Os primeiros atendimentos foram feitos no local pelo C...