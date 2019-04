Vida Urbana Colisão entre carro e bicicleta deixa ciclista ferida em Goiânia Vítima trafegava pela via, mas não conseguiu parar no cruzamento com a Alameda Lucy Rassi e bateu de frente contra o carro de passeio

Atualizado às 17h09 Uma ciclista, de 21 anos, ficou ferida após bater a bicicleta em que estava contra um carro na tarde desta quarta-feira (3) na Alameda Boulevard, no Setor Faiçalville, Região Sudoeste de Goiânia. Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), Isaura Pureza, trafegava pela via, mas não conseguiu parar no cruzamento com a Alameda...