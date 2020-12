Cidades Colisão entre carro e ônibus deixa um ferido em Goiânia O Corpo de Bombeiros informou que a mulher está com suspeita de fratura em uma das pernas

Uma mulher, de 60 anos, ficou ferida após um acidente entre um carro e um ônibus, na manhã desta sexta-feira (4), na Avenida Anhanguera, no Setor Vila Regina, em Goiânia, no sentido para Inhumas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o local. Segundo a corporação, a vítima está com suspeita de fratura em uma das pernas. Ela foi encaminhada para o ...