Cidades Colisão entre carro e ônibus complica o trânsito na Avenida Feira de Santana, em Goiânia Veículos envolvidos na batida estão parados na via e atrapalham a passagem de outros automóveis

Uma colisão entre um carro e um ônibus do transporte coletivo, na manhã desta quarta-feira (27), deixa o trânsito complicado na Avenida Feira de Santana, próximo a Avenida Transbrasiliana, no Parque Amazônia, em Goiânia. Não houve feridos. Os motoristas que seguem sentido o setor Bueno devem redobrar a atenção. Os veículos envolvidos na batida estão parados na via...