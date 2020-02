Cidades Colisão entre carreta e carros deixa quatro feridos na GO-174, em Goiás Trecho ficou interditado por cerca de duas horas até as vítimas serem socorridas e os veículos retirados

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente na noite deste domingo (23) na GO-174, na região Central de Goiás. Uma carreta bitrem seguia sentido Montividiu – Iporá quando colidiu contra um carro. Outros dois veículos de passeio também se envolveram no acidente. Chovia no momento da colisão e o trecho ficou interditado por cerca de duas horas até as vítimas serem s...