Cidades Colisão entre carreta e carro interdita trecho da BR-060 Acidente aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (9)

Uma colisão envolvendo uma carreta e um carro deixa a BR-060, no km-24, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal, totalmente interditada para quem segue sentido Goiânia e parcialmente interditada no sentido Brasília. O acidente aconteceu no fim da madrugada desta quarta-feira (9). Segundo informações, o motorista do carro ficou ferido e é socorrido no local. A Polí...