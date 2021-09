Cidades Colisão entre carreta e ônibus deixa feridos em Goiás Vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital

Atualizada às 10h45. Uma colisão traseira envolvendo uma carreta e um ônibus deixou, pelo menos, sete pessoas feridas, no início da manhã desta segunda-feira (13), no quilômetro 15, da BR-060, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes estão no local e uma faixa está interditada. De acordo com a PRF, o ônibu...