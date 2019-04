Vida Urbana Colisão entre caminhonete e caminhão carregado com cana deixa agrônomo ferido em Goiás Carreta saia de uma fazenda e entrava na rodovia quando a caminhonete, dirigida pela vítima, bateu na lateral do veículo

Um agrônomo de São Paulo ficou gravemente ferido em um acidente, no fim da noite desta segunda-feira (23), na BR-153, em Nova Glória, na região Central do Estado. O Corpo de Bombeiros informou que um caminhão, carregado com cana, saia de uma fazenda e entrava na rodovia quando a caminhonete, dirigida pela vítima, bateu na lateral da carreta. O veículo de carga chegou...