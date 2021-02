Cidades Colisão entre caminhão e motocicleta mata idoso no Setor Moinho dos Ventos, em Goiânia O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte da vítima no local

Um idoso de 66 anos morreu na noite desta segunda-feira (22) em acidente na Avenida Moinho dos Ventos, no setor de mesmo nome, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), Paulo dos Santos Rosa estava em uma motocicleta e no cruzamento da avenida com a Rua MDV-21 ele ia virar à esquerda, mas não parou o veículo e apenas reduziu a velocidade. Um caminh...