Cidades Colisão entre caminhão e carro mata motorista em Goiás Acidente aconteceu em Palmelo, na região Sudeste do Estado

Um homem morreu em um acidente, na manhã desta sexta-feira (28), no KM-127 da GO-020, em Palmelo, próximo a Pires do Rio, na região Sudeste de Goiás. A vítima dirigia um carro quando tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente contra um caminhão, carregado com leite. Com o impacto, o veículo de carga tombou às margens da rodovia. O carro de passeio também saiu d...