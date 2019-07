Cidades Colisão entre caminhão e carro deixa quatro mortos e dois feridos em Goiás Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as seis vítimas estavam em um Hyundai HB20

Quatro pessoas, entre elas uma criança, morreram e outras duas ficaram gravemente feridas após um acidente, na tarde deste domingo (14), no KM-268, da BR-153, em Nova Glória, na região central de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as seis vítimas estavam em um Hyundai HB20 quando um caminhão, que seguia sentido norte, para não bater na traseira de uma c...