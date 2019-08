Cidades Colisão entre caminhão e carro deixa o trânsito lento em Goiânia Acidente aconteceu no quilômetro 492, da BR-153, no Conjunto Caiçara

Uma colisão entre um caminhão e um carro deixa o trânsito lento no quilômetro 492, da BR-153, no Conjunto Caiçara, em Goiânia. O acidente aconteceu próximo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) para quem segue sentido o Parque Estadual do João Leite. Os dois veículos estão parados no meio da rodovia. Ainda não há informações sobre feridos. A Polí...