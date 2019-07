Cidades Colisão entre caminhão e carro deixa dois feridos na BR-153, em Morrinhos Uma das vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, sofreu múltiplas fraturas e foi transportada de helicóptero para o Hospital de Urgências de Goiânia

Uma mulher de 40 anos ficou gravemente ferida após sofrer um acidente, na manhã desta quinta-feira (11), no KM-623 da BR-153, em Morrinhos, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em uma van junto com um homem quando o veículo bateu contra um caminhão, que estava parado. O Corpo de Bombeiros informou que após a colisã...