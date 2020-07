Cidades Colisão entre caminhão e ônibus do transporte coletivo deixa passageira ferida em Goiânia Vítima, de 30 anos, é socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros

Atualizada às 9h47. Uma passageira de 30 anos ficou ferida na manhã desta sexta-feira (31) após um caminhão bater contra um ônibus do Eixo Anhanguera, no Setor Esplanada do Anicuns, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e presta os primeiros socorros a mulher, que reclama de dores no pescoço e nas costas. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde. ...