Cidades Colisão entre caminhão e ônibus deixa pelo menos 10 feridos em Goiânia Os veículos colidiram lateralmente, quando trafegavam pela Avenida 38

Atualizada às 11h20. Uma colisão entre um ônibus do transporte coletivo e um caminhão na manhã desta segunda-feira (17) deixou pelo menos 10 pessoas feridas no Setor Santos Dumont, em Goiânia. Um dos veículos seguia na Avenida 38, enquanto o outro vinha pela Avenida 13. No cruzamento, o caminhão e o ônibus não pararam e com isso houve uma colisão lateral. O...