Cidades Colisão entre caminhão e ônibus deixa 11 feridos em Goiás A parte da frente do ônibus ficou totalmente destruída

Atualizada às 9h35. Onze pessoas ficaram feridas após um ônibus de viagem bater na traseira de um caminhão, na manhã desta sexta-feira (17), na BR-060, entre Rio Verde e Jataí, na região sudoeste do Estado. O veículo saiu de Maceió (AL) com destino a Rondonópolis (MT) e transportava cerca de 25 passageiros. Com o impacto, a parte da frente do ônibus ficou totalme...