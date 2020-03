Um ônibus de uma empresa de construção civil, transportando 49 pessoas, bateu contra um caminhão e bloqueia totalmente o KM-20 da GO-070, na entrada de Goianira, Região Metropolitana da Capital. O acidente aconteceu no fim da madrugada desta segunda-feira (23) e não houve feridos.

O ônibus saiu de São Paulo com destino ao Maranhão. Os trabalhadores faziam um serviço na Capital Paulista, mas foram liberados por conta do novo coronavírus e voltavam para casa. No caminho, o veículo bateu contra um caminhão carregado com ovos, que tombou na GO-070.

Um poste de energia elétrica também foi atingido pelos veículos e parte de Goianira está sem eletricidade. No entanto, o motorista e os passageiros do ônibus devem ficar aqui Goiás já que o Governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) suspendeu o transporte interestadual de passageiros para reduzir a circulação de pessoas e evitar a proliferação do novo coronavírus.