Cidades Colete encontrado é de turista que está desaparecido na Chapada dos Veadeiros Familiares e amigos do rapaz confirmaram que objeto era usado por Jacob Vilar Santana, de 31 anos. As buscas continuam

O colete usado por Jacob Vilar Santana, 31 anos, quando ele desapareceu no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, foi encontrado na manhã desta terça-feira (3) a dois quilômetros do local em que ele foi visto pela última vez. O rapaz é de Brasília, mas mora em São Paulo desde o início do ano. As buscas começaram nesta segunda-feira (2) e foram retomadas na manhã de...