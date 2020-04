Colegas de trabalho da técnica em enfermagem e de laboratório Adelita Ribeiro, de 38 anos, morta no último sábado (4) após contrair o novo coronavírus (Covid-19), reclamam que não foram submetidos a testes para verificar se foram contaminados pela doença. Um dos motivos de preocupação é que ela almoçou com colegas do Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Novo Mundo, em Goiânia, onde trabalhava no último dia 26. Ela também esteve em um lanche com sete servidores do local.

A técnica trabalhou pela última vez na unidade do Hemolabor, no Hospital do Coração, no último dia (27) e apesar de ter um turno de 12 por 36 horas, não conseguiu assumir o trabalho no dia seguinte. Na segunda-feira (30) ela chegou a ir ao trabalho, mas teve uma queda de pressão e foi internada no próprio hospital, onde acabou morrendo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Raimundo Lima Cavalcante Junior, de 50 anos, afirma que é motorista da SMS há 10 anos e junto com outro colaborador, realiza viagens entre as unidades de saúde para transporte de material de laboratório. Na quinta-feira (26), Adelita entrou em um dos veículos e visitou quatro unidades de saúde para transportar material: Cais Amendoeiras, Cais Urias Magalhães, Hospital Geral de Goiânia Alberto Rassi (HGG) e Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen Goiás). Raimundo não foi o motorista da viagem, mas utilizou o carro no dia seguinte e afirma que na terça-feira (31), começou a se sentir mal.

“Fiquei em casa desde terça-feira (31), tomei apenas paracetamol e não fizeram nenhum teste em mim e nem nos demais funcionários que trabalharam diretamente com ela. No Hospital do Coração testaram cinco colegas que trabalharam com ela e mesmo sem sintomas, três foram diagnosticados com a doença. O que estão fazendo com os funcionários é um absurdo. Estou isolado, longe da minha família, dos meus netos e não passei nem pelo teste.”

Outro profissional que trabalhou com ela na unidade municipal disse que, por conta própria, pegou um atestado de 14 dias para se manter afastado das funções. “Trabalhei no mesmo plantão que ela e apesar de não apresentar sintomas fiquei com medo de estar assintomática e acabar transmitindo para outras pessoas. Era para eu ter trabalhado, não passei por nenhum teste e estamos com medo. Lanchamos juntos, motoristas, biomédicos e técnicos no dia em que ela passou mal”, completa.

Já com alguns sintomas, os colaboradores da unidade de saúde afirmam que Adelita chegou a tomar um antialérgico e que estava sonolenta durante toda a quinta-feira (26). Ela tomou um antialérgico e disse que estava sonolenta. “Ela acabou dormindo em um dos locais que utilizamos para pacientes tomarem soro”, explica uma colega da unidade municipal de saúde.

Superintendente de Gestão de Redes e Atenção à Saúde da SMS de Goiânia, Sílvio José de Queiroz confirmou que nenhum dos colaboradores passou por exames para a Covid-19. Segundo ele, quatro técnicos do laboratório que trabalharam com Adelita emitiram atestado médico e se afastaram das funções. “A Vigilância está monitorando a unidade, e todos que tiveram contato com ela para acompanhar se alguém apresentar quadro sintomático. Ninguém foi testado porque não temos testes rápidos. Estamos com dificuldade para aquisição e também esperando os que foram enviados do Ministério da Saúde para a Secretaria Estadual e que serão repassados ao município”, completou.

Sílvio José relata que uma das servidoras da unidade chegou a apresentar falta de ar. Ele diz que o afastamento dos profissionais neste momento é muito complicado. “Muitos deles possuem mais de um emprego, como era o caso da Adelita. Testar nossos profissionais é importante, mas não temos testes rápidos. A orientação agora é que qualquer profissional que apresente quadro gripal não deve comparecer às unidades de saúde”, afirmou.

Questionado sobre a limpeza do carro da SMS de Goiânia, Queiroz afirmou apenas que o transporte dos materiais é realizado de acordo com as normas da vigilância. “Ela esteve no carro, pode ter pegado na maçaneta, nos vidros, na parte interna. A orientação é que, assim como as unidades de saúde, os carros sejam submetidos ao que chamamos de limpeza terminal. Orientamos também que as bancadas sejam lavadas diariamente, quantas vezes for preciso, com água e sabão e depois que seja passado álcool 70%.”

A Secretaria de Estado de Saúde afirmou que, segundo as orientações do Ministério da Saúde, a condutas a ser tomada em um caso confirmado de Covid-19 é o isolamento domiciliar, por 14 dias, “de todas as pessoas confirmadas com Covid-19, bem como de todos os que tiveram contato com essas pessoas, ainda que estejam assintomáticas.”

Em nota, a secretaria estadual disse ainda que este tempo de isolamento deverá ser ampliado caso uma destas pessoas que tiveram contato com o caso confirmado venha apresentar sintomas. “Se alguma destas pessoas manifestar sintomas dentro deste período, este caso será confirmado por vínculo epidemiológico, não sendo necessária a realização de exames para todos. Para estes casos, todas as medidas de precaução padrão, de higienização dos ambientes, utensílios e equipamentos do ambiente hospitalar devem ser realizadas rigorosamente.”, finaliza o documento.

SMS afirma que não há falta de EPIs

No último sábado, após a morte de Adelita, a secretária municipal de Saúde, Fátima Mrue garantiu que a profissional e todos os colaboradores da unidade de saúde usavam os equipamentos de proteção individual (EPIs)necessários para evitar o contato com o vírus, e disse que não há falta de material para a equipe no local.

Nesta segunda-feira (6), o superintendente de Gestão de Redes e Atenção à Saúde da SMS de Goiânia, Sílvio José de Queiroz, voltou a afirmar o quadro e disse que na última sexta-feira, a pasta recebeu 10 mil protetores faciais. Segundo ele, os equipamentos estão sendo distribuídos nas 81 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas dez unidades que atendem urgência e emergência. “Aventais, luvas, máscaras. Não há falta de nada.”