Colaboradores e voluntários realizam cantata de Páscoa no HMAP, em Aparecida

Cidades

Neste domingo (4), feriado de Páscoa, profissionais e voluntários do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) surpreenderam os pacientes, colaboradores e acompanhantes com canções ao som do violão pelos corredores da unidade. De acordo com a diretora administrativa da unidade, Lorena Mota, a ação proporcionou um momento de alegria e reflexão para os pacientes. A direto...