Cidades Colaboradores do Ipasgo, que tiveram contato com presidente positivo para Covid-19, testam negativo Em nota foi informado que até o momento nenhum dos funcionários apresentou sintomas da doença

Vinte e quatro colaboradores do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo), que tiveram contato nas últimas semanas com o presidente do órgão, Sílvio Fernandes, que testou positivo para Covid-19 na última sexta-feira (22), foram submetidos ao exame PCR e testaram negativo. Em nota foi informado que até o momento nenhum dos funcionários apresentou s...