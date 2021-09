Os Colégios Tecnológicos (Cotecs), com o governo de Goiás, ofertam 29 mil vagas de cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional em Goiás. As oportunidades de aprendizado estão localizadas em 16 municípios goianos: Ceres, Jaraguá, Uruana, Anápolis, Goianésia, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Caiapônia, Goiânia, Porangatu, Goiás, Catalão, Goiatuba, Santa Helena de Goiás, Cristalina e Formosa. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 14 de setembro pelo site cett.org.br/cotec.

As aulas serão ofertadas pelo Regime Especial de Aulas Não Presenciais (Reanp). Para participar da seleção, é necessário ter idade mínima de 16 anos e ter concluído ou pelo menos estar cursando o ensino médio.

O início das aulas será no dia 20 deste mês. Os contemplados serão definidos por meio de sorteio único, de acordo com o número de vagas estabelecidas, tendo ainda 50% das vagas para cadastro de reserva. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 15 de setembro. Este é o primeiro edital para inscrição em cursos dos Cotecs, unidades da Secretaria de Estado da Retomada, agora sob gestão da Universidade Federal de Goiás (UFG).



Capacitação

Nesta etapa do projeto, serão ofertados cursos gratuitos de capacitação profissional (com carga horária de 40 a 60 horas) e qualificação profissional (de 160 horas a 240 horas). Os cursos foram pensados de acordo com as demandas locais do mercado de trabalho e estruturam-se em eixos de formação profissional distintos, sendo eles: Gestão de Negócios; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Segurança; Infraestrutura; Saúde e Ambiente; Informação e Comunicação; Produção Industrial; Produção Cultural e Design; Recursos Naturais e Desenvolvimento Educacional e Social.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a metodologia pedagógica desenvolvida pela UFG prevê “trilhas de conhecimento”, que deverão ser percorridas pelos estudantes, sendo cada curso de qualificação ou capacitação uma espécie de módulo para um curso técnico. Ao realizar vários cursos na mesma área, ao final o estudante recebe o diploma de técnico.

Do total de vagas do processo seletivo, 40% são destinadas à comunidade em geral que tenha concluído o ensino médio. Os outros 60% estão reservados para os alunos de escolas públicas ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e/ou em situação de vulnerabilidade social e/ou com deficiência ou transtornos globais no desenvolvimento.



Os Colégios Tecnológicos estão instalados nas seguintes unidades:

Cotec Aguinaldo Campos Netto – Catalão

Cotec em Artes Labibe Faiad – Catalão

Cotec Carmem Dutra de Araújo – Formosa

Cotec Genervino Evangelista da Fonseca – Cristalina

Cotec Goiandira Ayres do Couto – Goiás

Cotec Jerônimo Carlos Prado – Goiatuba

Cotec Célio Domingos Mazzonetto – Ceres

Cotec Maria Sebastiana da Silva – Porangatu

Cotec Fernando Cunha Júnior – Piranhas

Cotec Governador Onofre Quinan – Anápolis

Cotec Governador Otávio Lage – Goianésia

Cotec Irtes Alves de Castro Ribeiro – Jaraguá

Cotec Luiz Humberto de Menezes – Santa Helena de Goiás

Cotec Padre Antônio Vermey – Palmeiras de Goiás

Cotec Ruth Vilaça Correia L. Cardoso – Caiapônia

Cotec Sebastião de Siqueira – Goiânia

Cotec Celso Monteiro Furtado – Uruana



Confira os cursos de Capacitação:

• Formação de Preço e Venda

• Matemática Comercial e Financeira

• Neurovendas

• Técnicas de Negociação em Vendas

• Planejamento de Venda

• Planejamento de Compra

• Liderança Organizacional

• Análise de Indicadores Operacionais

• Segmentação e Mercado e Posicionamento

• Fotografia de produtos e tratamento de imagens digital

• Ferramentas de criação e formatação de produtos digitais

• Conteúdo digital e otimização da informação

• Empreendedorismo em setores culturais

• Empreendedorismo em setores tecnológicos

• Modelagem de negócios criativos

• Plano de Marketing

• Mídias Digitais

• Funil de Vendas

• Merchandising e Vitrinismo

• Marketing de Conteúdo

• Redação Empresarial

• Oratória

• Títulos de Créditos

• Elaboração da Política de Cobranças

• Análise de Risco e Cobranças – Score

• Técnicas de Negociação

• Informática

• Rotinas Administrativas

• Relacionamento Interpessoal

• Gestão de arquivos

• Agricultura Básica



Confira os cursos de qualificação:

• Assistente de Marketing

• Consultor de Vendas

• Assistente de comunicação

• Auxiliar de Gestão de Agricultura

• Assistente em Manejo e Adubação do Solo

• Análise de Crédito e Cobrança

• Assistente em Produção Agrícola

• Assistente Técnico de Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Daninhas

• Auxiliar de Saúde Bucal

• Coordenador de Obras

• Assessor Técnico de Obras

• Auxiliar de Segurança de Computadores

• Apoio ao Usuário Informática (Help Desk)

• Assistente de Estoque e faturamento

Serviço

Inscrições para cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional nos Colégios Tecnológicos do Estado de Goiás

Vagas: cerca de 29 mil

Inscrições: até o dia 14 de setembro

Onde: cett.org.br/cotec.

Início das aulas: 20 de setembro