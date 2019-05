Cidades Colégios militares proíbem alunos de irem à Olimpíada de História Estudantes atribuem a proibição à tentativa de evitar que eles tenham contato com questões que façam alusão à Ditadura Militar. Competição é organizada pela Unicamp

Os 14 mil alunos do Sistema Colégio Militar foram proibidos de participar da 11ª Olimpíada Nacional de História do Brasil. O Departamento de Educação e Cultura do Exército atribuiu a decisão ao fato de o evento "não atender ao interesse da proposta pedagógica do Sistema Colégio Militar". Representantes tiveram acesso ao conteúdo de algumas questões e consideraram inadequado p...