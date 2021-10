Cidades Colégios Militares abrem inscrições para processo seletivo 2022; veja como se inscrever Ao todo serão 9.159 vagas distribuídas em 61 colégios militares de 46 cidades do estado

As inscrições para o Processo Seletivo 2022 dos Colégios Estaduais da Polícia Militar do Estado de Goiás (CEPMG) estão abertas. Ao todo, serão oferecidas 9.159 vagas distribuídas entre as 61 unidades, sendo oito em Goiânia e 53 no interior. As vagas serão preenchidas por meio de sorteio. As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 29 de outubro no site da ...