Cidades Colégios Militares abrem inscrições para processo seletivo 2021 São ofertadas 8.559 novas vagas e 7.655 serão destinadas para o cadastro de reserva

A partir desta segunda-feira (5) até o dia 30 de outubro estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2021 dos Colégios Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG). Este ano são ofertadas 8559 novas vagas e 7655 para formação de cadastro de reserva para as 60 unidades. Os interessados devem acessar o site do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás (CEO...