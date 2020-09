Cidades Colégios da Polícia Militar de Goiás divulgam edital para sorteio de vagas nesta terça-feira (15) As vagas são para o ano de 2021 e as inscrições vão do dia 5 a 30 de outubro

Na próxima terça-feira (15), o Comando de Ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás lança o edital para sorteio de vagas nos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) para o ano de 2021. As inscrições vão do dia 5 a 30 de outubro e devem ser feitas no site cepmgo.gr8.com.br. O principal diferencial deste ano é a forma que será feita o sorteio, ao co...