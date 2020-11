Cidades Colégio particular que suspendeu aulas em Goiânia não foi o primeiro a ter casos de Covid-19 Superintendente de Vigilância em Saúde da capital informou que cinco instituições já procuraram as autoridades para relatar suspeitas e confirmados da doença

Atualizada às 20h31 O Colégio WRJ, no Parque Amazônia, em Goiânia, suspendeu as aulas da instituição nesta terça-feira (24) depois de ter três casos confirmados de infecção por coronavírus (Sars-CoV-2) entre funcionários administrativos da instituição. As aulas serão retomadas nesta quarta-feira (25) somente na modalidade on-line. O colégio havia voltado com a...