Cidades COE aprova flexibilização em Goiânia Comitê municipal avaliou que 57% dos pacientes em UTIs da capital são moradores do interior, o que permitiria alterações no decreto que reduziu funcionamento dos bares

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), deve assinar nesta quarta-feira (4) um decreto que flexibiliza as medidas de restrições aos funcionamentos dos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas na capital. As regras foram implantadas na semana passada como forma de combate à pandemia de Covid-19. Na tarde de quarta-feira (3) ele teve aval técnico do Cent...