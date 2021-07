Cidades Cobrança de taxa do lixo é realidade em 20 capitais do País Enquanto proposta tramita em Goiânia, há localidades onde serviço já existe há décadas

A proposta de criação da Taxa de Limpeza Pública (TLP) em Goiânia não está isolada da realidade das outras cidades brasileiras. Enquanto a questão está sendo discutida no município, outras 20 capitais, incluindo Brasília, já fazem a arrecadação específica para a coleta de lixo. Entre as cidades que fazem a cobrança, 11 aprovaram a taxa no século passado. As leis que já ...