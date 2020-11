Cidades “Cobramos apuração urgente dos fatos”, diz prefeito de Cristalina sobre morte de três pela PM Parentes dos trabalhadores mortos em operação policial se reuniram com militares nesta sexta. Moradores fizeram dois protestos em um dia

O prefeito de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, Daniel Sabino Vaz, o Daniel do Sindicato (DEM), fez uma publicação nas suas redes sociais dizendo que cobrou a investigação sobre as mortes de três trabalhadores rurais durante um operação policial. Familiares das vítimas se reuniram na Prefeitura com representantes da Patrulha Rural da Polícia Militar do Estado d...