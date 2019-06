Cidades CNJ determina afastamento de médico do TJ investigado por assédio moral e sexual em Goiânia Corregedor nacional da Justiça e ministro, Humberto Martins, também irá analisar se o órgão assume ou não a condução do processo

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou, nesta quarta-feira (5), o afastamento do médico Ricardo Paes Sandré de suas atividades. Ainda de acordo com a determinação, o corregedor nacional da Justiça e ministro, Humberto Martins, também irá analisar se o CNJ assume ou não a condução do processo. Em abril deste ano, o juiz Élcio Vicente da Silva atendendo a um p...