Cidades CNH Social tem quase 20 mil inscrições no primeiro dia, diz Detran-GO; saiba como fazer Cerca de 2 mil vagas serão ofertadas nesta etapa do programa de inclusão, que prevê a obtenção gratuita do documento pela população de baixa renda do Estado

Durante o primeiro dia de inscrições, quase 20 mil pessoas se cadastraram para participar do programa de inclusão CNH Social, que prevê a obtenção gratuita da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pela população de baixa renda do Estado. Até as 17 horas desta quinta-feira (5), 19.447 candidatos já haviam se inscrito, segundo o Departamento Estadual de Trân...