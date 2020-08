Cidades CNH Social em Goiás será ampliada para 4 mil vagas; confira os novos critérios Após aprovação da Assembleia, projeto será levado para sanção do governador Ronaldo Caiado. Expectativa é para que o benefício seja disponibilizado pelo Detran-GO ainda em 2020

Por unanimidade, em segunda e última votação, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) aprovou nesta terça-feira (11) o projeto de lei, do Poder Executivo, que amplia o processo de seleção dos beneficiários do Programa CNH Social. A expectativa é de que 4 mil vagas para o programa sejam disponibilizadas pelo Detran-GO ainda em 2020. A primeira etapa, com p...