As medidas do governo estadual e da Prefeitura de Goiânia para a contenção da expansão do coronavírus (Covid-19) em Goiás, estabelecidas desde a última segunda-feira (16) já reduziu a circulação das pessoas no transporte coletivo metropolitano em até 40%. Em decorrência disso, a operação no sistema vai começar a reduzir e, a partir da manhã desta quarta-feira (18), cerca de 80% das viagens serão realizadas.

A mudança será um teste, neste primeiro momento, para verificar se a operação será suficiente para atender a demanda, que está em viés de queda, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC). A expectativa é que as novas medidas do governador Ronaldo Caiado (DEM) e do prefeito Iris Rezende (MDB) com a suspensão das feiras especiais e redução nos horários de funcionamento de comércios de rua e shoppings, a circulação das pessoas seja ainda menor.

"Não há ainda a definição de como ficará a planilha horária, somente o entendimento de que é preciso operar o transporte com planilha reduzida visando ações para a não propagação do vírus. As medidas estão sendo discutidas em reuniões diárias entre o presidente da CMTC, Benjamin Kennedy Machado da Costa, a equipe técnica da companhia e representantes das concessionárias", informa a companhia em nota.

Além disso, na parte operacional, a frota em operação passou a receber desde hoje (17) "reforço na limpeza e higienização antes da operação e nas garagens". Na quinta-feira (19), lavadores das empresas concessionárias também passarão a estar nos terminais de ônibus realizando a limpeza e higienização daqueles veículos que estiverem parados nos locais.