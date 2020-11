Cidades CMTC realiza alterações em 6 linhas do transporte da Região Metropolitana de Goiânia Algumas terão o trajeto modificado e outras serão substituídas

A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) divulgou lista de alterações em linhas que atende a Região Metropolitana de Goiânia. Confira as mudanças: Em Aparecida de Goiânia moradores do Setor Marista Sul terão atendimento ampliado com a linha 525 – T. Veiga Jardim / Rio Vermelho / Marista Sul com o trajeto da linha passando pela Avenida C redu...